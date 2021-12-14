Шадриков: проблема Волги — это проблема цепочки каскадов от Верхней до Нижней Волги

Фото: Максим Платонов (архив)

Проблема Волги — это проблема цепочки каскадов от Верхней до Нижней Волги. В 2021 году была засуха наподобие 2010 года. Несмотря на это, уровень Куйбышевского хранилища был стабильным, «вода ушла только в августе», рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на оnline-конференции «Реального времени».

50 метров 11 сантиметров — таков сегодняшний уровень воды в Куйбышевском хранилище. Показатель пока некритичный, заявил Шадриков.

Ульяновск, Марий Эл, Самара, Чувашия и Татарстан — регионы согласовывают все свои решения и инициативы по Волге, в частности по уровню воды в Куйбышевском водохранилище.

— Проблема эта общая. Радости — общие. И решение должно быть общим, — заявил министр.

Сегодня нужно разработать новые нормы сбросов в водохранилище. Для этого необходимо вступать в диалог с другими регионами.

Полную версии оnline-конференции «Реального времени» с Александром Шадриковым смотрите на нашем YouTube-канале.