Полицейские будут уведомлять собственников о вскрытии их квартир и машин в течение 24 часов

Фото: Максим Платонов (архив)

МВД России установило порядок информирования полицией собственника квартиры или машины об их вскрытии. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, если хозяева отсутствуют, то полицейские должны проинформировать их о вскрытии не позднее 24 часов с момента проникновения. Уведомление может быть доставлено в различных форматах, как в электронном виде, так и лично в руки собственнику. В уведомлении будут указаны дата, время, место и обстоятельства проникновения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении полномочий полиции. Согласно ему полицейские имеют право вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности. Также закон дает право полицейским проникать в жилые и другие помещения.

Диана Жиленкова