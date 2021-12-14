Эксперт КФУ: «Вхождение в зиму в этом году было не самое благоприятное»

Фото: Максим Платонов (архив)

«Вхождение в зиму в этом году было не самое благоприятное», — обратил внимание доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Эксперт считает, что отсутствие снежного покрова может неблагоприятно отразиться на аграрном секторе.

Аухадеев сообщил, что высота снежного покрова достигает всего 3 см, в то время как по климатической норме во вторую декаду декабря эта цифра должна быть в пять раз больше — 15 см. По его прогнозу, в ближайшие дни может выпасть порядка 6 мм осадков.

Ко вторнику, 14 декабря, в Казани выпало всего 10 мм осадков при норме в 43 мм, сообщает медиапортал КФУ.

— Ближайшая декада очень неоднозначная, — сказал Аухадеев. По его словам, температура будет выше климатической нормы, которая составляет -8 градусов, вплоть до 19 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

В выходные в Казани ожидается снег. Днем в субботу, 18 декабря, температура составит около -4 градусов, ночью она опустится до -7 градусов.

Напомним, в Гидрометцентре РТ татарстанцам пообещали снежную неделю — 15 и 16 декабря атмосферные фронты северо-западного циклона принесут снег, ветер будет южный и юго-западный, умеренный.



Татьяна Демина