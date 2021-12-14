Во Владимирской области отменено введение QR-кодов с 15 декабря

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Владимирской области отменили принятое недавно решение о введении в регионе с 15 декабря QR-кодов для посещения заведений сферы услуг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио первого заместителя губернатора региона Александра Ремигу, выступившего на брифинге сегодня.

Ремига отметил, что подобное решение было принято на основании предложений местных общественных организаций и предпринимательского сообщества. Он считает, что любые ограничения перед и во время новогодних праздников отрицательно скажутся на бизнесе.

В области несколько раз хотели ввести QR-коды для посещения публичных мест, кафе, ресторанов, гостиниц, организаций торговли, культуры и развлечения, но это откладывалось. Причиной назывался низкий уровень вакцинации граждан, из-за которого местные заведения могли полностью прекратить работу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что на казанское кафе Madame Pavlova, ранее объявившее об отказе от QR-кодов для посещения заведения, составят еще пять протоколов.



Дарья Акимова