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Путин обсудил ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса с президентом ЮАР

19:05, 09.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин обсудил ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса с президентом ЮАР
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие стран в контексте нового штамма, сообщает «РИА Новости».

Стороны обсудили взаимодействие двух стран в ситуации с омикрон-штаммом коронавируса. Стороны договорились, что Россия направит в ЮАР группы врачей, вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников, а также санитарно-эпидемиологические лаборатории и другое медоборудование.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «омикрон» может быть завезен в Россию из 50 стран мира.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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