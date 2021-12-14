ВЦИОМ: каждая пятая женщина в России никогда не посещала маммолога

В России примерно каждая пятая женщина ни разу не посещала маммолога. При этом 70% женщин считают необходимым проходить осмотр один-два раза в год. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Половина опрошенных женщин ответили, что ходили к специалистам на профилактический осмотр меньше двух лет назад. От двух до пяти лет назад были на осмотре 19% респондентов. 11% признались, что не были у маммолога больше пяти лет. А 18% рассказали, что никогда не были у специалиста.

Треть опрошенных женщин (32%), которые не проходили осмотр два и более лет, объяснили, что их ничего не беспокоит. 11% заявили, что боятся посещать медучреждения в условиях пандемии. Еще столько же пожаловались, что не знают, куда обращаться. Не любят ходить к врачу 9%, у 8% нет для этого свободного времени. Еще 5% не задумывались об этом.

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Ольга Шагиева