ВМФ РФ сообщил о слежении за французским фрегатом в Черном море

Национальный центр управления обороной РФ во вторник сообщил о слежении за боевым кораблем Франции «Овернь» в Черном море.



Сейчас действия зашедшего в акваторию Черного моря фрегата контролируются. Франция направила корабль в Черное море на фоне заявлений США и других стран НАТО о концентрации российских войск у границы с Украиной, отмечает «Интерфакс».

Время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном продвижение НАТО на восток и Украину.



Маргарита Головатенко