Новости общества

11:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВМФ РФ сообщил о слежении за французским фрегатом в Черном море

10:59, 14.12.2021
ВМФ РФ сообщил о слежении за французским фрегатом в Черном море
Фото: wikimedia.org

Национальный центр управления обороной РФ во вторник сообщил о слежении за боевым кораблем Франции «Овернь» в Черном море.

Сейчас действия зашедшего в акваторию Черного моря фрегата контролируются. Франция направила корабль в Черное море на фоне заявлений США и других стран НАТО о концентрации российских войск у границы с Украиной, отмечает «Интерфакс».

Время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном продвижение НАТО на восток и Украину.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также