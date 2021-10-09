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Доходность от передачи госимущества в аренду в Татарстане выросла в два раза

12:13, 09.10.2021
Доходность от передачи госимущества в аренду в Татарстане выросла в два раза
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в два раза увеличилась доходность от передачи государственного имущества в аренду за счет заключения новых договоров. Об этом рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Согласно его данным, в бюджет поступило 117 млн 890 тыс. рублей — бюджетное задание по данной статье доходов выполнено на 214,7%. Доходы от аренды земельных участков составили 59 млн 620 тыс. рублей, задание выполнено на 76,5%.

В 2021 году план по пополнению консолидированного бюджета республики превышает прошлогодний на 149 млн. Его исполнение за 8 месяцев 2021 года составляет 87%, что на 18% выше показателя 2020 года.

Ранее Минземимущества Татарстана выставило на торги два снегохода и Audi А8.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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