Татарстан оказался в числе регионов, в которых жители больше всего пьют кофе

Татарстан попал в пятерку регионов, в которых жители больше всего пьют кофе, следует из результатов опроса логистического оператора СДЭК и онлайн-ретейлера «Самокат», данные которого приводит РБК.



Тратят на кофе более 3 тысяч рублей ежемесячно 4% татарстанцев. Больше всего респондентов с тратами на кофе — в Санкт-Петербурге (10%) и Москве (8%), а еще в Новосибирской и Челябинской областях — 7% и 5% соответственно.

В целом более 40% россиян тратят на кофе от 1 тысячи рублей, а 64% считают себя кофеманами.

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В начале декабря стоимость кофе достигла максимума с 2011 года на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке.

Маргарита Головатенко