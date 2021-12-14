Bild: Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.
Немецкое правительство использовало право вето и заблокировало уже оплаченные Киевом поставки американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей.
По заявлению источника издания, правительство Германии вынудило Нидерланды поддержать решение, чтобы не выглядеть единственным противником продажи, сообщает «РИА Новости».
Накануне президент России Владимир Путин и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Стороны затронули тему Украины. В разговоре с российским президентом Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ Путин подробно рассказал о текущей ситуации вблизи Украины.
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