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Bild: Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине

07:25, 14.12.2021
Bild: Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине
Фото: wikimedia.org

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

Немецкое правительство использовало право вето и заблокировало уже оплаченные Киевом поставки американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей.

По заявлению источника издания, правительство Германии вынудило Нидерланды поддержать решение, чтобы не выглядеть единственным противником продажи, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Накануне президент России Владимир Путин и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Стороны затронули тему Украины. В разговоре с российским президентом Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ Путин подробно рассказал о текущей ситуации вблизи Украины.

Маргарита Головатенко
Общество

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