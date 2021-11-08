В Татарстане изымут земельный участок площадью 78,1 тысячи квадратных метров для реконструкции дороги

В Алькеевском районе Татарстана власти изымут земельный участок площадью 78,1 тысячи квадратных метров в целях реконструкции дороги. Соответствующее постановление появилось на официальном портале республики.

В документе сообщается, что планируется реконструировать автомобильную дорогу Старые Матаки — Абдул-Салманы в соответствии со статьей Земельного кодекса РФ. Изъятию подлежит участок, находящийся на территории Староматакского сельского поселения в собственности «Восточной земельной компании».

Минземимущества Татарстана поручено подготовить, направить и заключить соглашение с собственником, выплатить возмещение за изымаемый участок и осуществить государственную регистрацию права собственности республики на этот участок.



Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Казани изъяли два земельных участка для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе.



Дарья Акимова