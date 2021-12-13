Песков: выдача сертификатов привитым зарубежными препаратами — это признание антител, а не вакцин

Решение о выдаче сертификатов о вакцинации против COVID-19 тем, кто привился зарубежными препаратами, свидетельствует об учете антител к вирусу, а не о признании иностранных вакцин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также, по его словам, подобное решение не означает того, что западные страны будут поступать аналогичным образом. Работа по взаимному признанию вакцин с другими государствами продолжается. Представитель Кремля выразил надежду, что со временем будет положительный результат.

Фото: realnoevremya.ru

Песков отметил, что в РФ диагностическая система более продвинутая по сравнению с Западом, где не измеряют уровень антител к коронавирусу, передает ТАСС.

Сегодня стало известно, что жители страны, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат о вакцинации. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, срок действия документа — полгода.

Диана Жиленкова