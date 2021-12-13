Инспекторы Казани нашли наркотики у жителя Московской области, предъявившего поддельные права

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На стационарном посту полиции на автодороге Москва — Уфа инспекторы ДПС России по Казани остановили автомобиль «Форд», двигавшийся из Москвы. 54-летний водитель предъявил инспекторам удостоверение с признаками подделки, сообщает МВД по Татарстану.



К тому же мужчина сильно нервничал, в связи с чем сотрудники ГИБДД решили досмотреть водителя и его машину. В багажнике инспекторы обнаружили три свертка с неизвестным веществом. В салоне авто нашли черную сумку, в которой находился сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — мефедрон весом около 5 килограммов и 819,4 грамма марихуаны.

За управление ТС без документов на мужчину составили административный материал. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Сейчас мужчина задержан в порядке ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

На прошлой неделе сообщалось, что под суд пойдут три татарстанца, производившие наркотики в гаражном комплексе Казани.

Маргарита Головатенко