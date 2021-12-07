Под суд пойдут три татарстанца, производившие наркотики в гаражном комплексе Казани

Фото: прокуратура РТ

Троих жителей Татарстана обвиняют по статьям о незаконном производстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в особо крупном размере, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Следствие считает, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которую создали неустановленные лица, чтобы сбывать наркотики в регионе.

Соучастники организовали производство запрещенных веществ в специальном помещении в гаражном комплексе Казани. Их деятельность пресекли правоохранители — при обысках были изъяты более 23 кг наркотиков, приготовленных для дальнейшего сбыта.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу. Расследование дела продолжается.

Фото: прокуратура РТ

Суд признал виновным 34-летнего жителя Зеленодольска, который выращивал на балконе коноплю. Городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и о незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Маргарита Головатенко