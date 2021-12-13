Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 15 декабря в формате видеоконференции

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоятся 15 декабря текущего года в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на переговорах подведут итоги совместной работы в рамках развития российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в этом году. Также планируется обсуждение приоритетов сотрудничества на дальнейшую перспективу.

Фото: kremlin.ru

В Кремле отметили, что политики планируют обменяться мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Также на следующей неделе лидер РФ планирует провести телемост с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стало известно, что Макрон хотел обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине и «перезапустить нормандский формат».

Диана Жиленкова