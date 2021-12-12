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Путин проведет на следующей неделе телемост с Макроном

14:11, 12.12.2021
Путин проведет на следующей неделе телемост с Макроном
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен провести на следующей неделе телемост с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает телеканал «Россия-1".

Как стало известно ранее, французский президент хотел обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине и «перезапустить нормандский формат».

Ранее Макрон анонсировал проведение переговоров с главами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 7 декабря глава Франции пообщался с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.

Фото: kremlin.ru

В ноябре Путин и Макрон обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.




Дарья Акимова
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