Путин проведет на следующей неделе телемост с Макроном
Президент России Владимир Путин намерен провести на следующей неделе телемост с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает телеканал «Россия-1".
Как стало известно ранее, французский президент хотел обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине и «перезапустить нормандский формат».
Ранее Макрон анонсировал проведение переговоров с главами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 7 декабря глава Франции пообщался с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.
В ноябре Путин и Макрон обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.
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