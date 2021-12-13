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Около 10 млрд выделит Кабмин РФ на льготные кредиты аграриям

12:08, 13.12.2021
Около 10 млрд выделит Кабмин РФ на льготные кредиты аграриям
Фото: kremlin.ru

Кабмин РФ дополнительно выделит около 10 млрд на льготные кредиты аграриям. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидирование льготных займов позволит кредитным организациям выдать 30 тысяч льготных кредитов. На эти деньги аграрии смогут модернизировать производства и снижать расходы на транспортировку продукции.

Льготная кредитная программа для аграриев действует с 2017 года. По ней сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5%.

На прошлой неделе правительство выделило больше 609 млн рублей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ. Татарстан получит на эти цели от федерального правительства 11,2 млн рублей.

Ольга Шагиева
Общество

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