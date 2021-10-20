Россияне, привитые иностранной вакциной от COVID-19, не смогут получить QR-код

Граждане РФ, которые привились иностранной вакциной от коронавируса, не смогут получить QR-код. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Он отметил, что все зарубежные вакцины на сегодняшний момент пока в России не зарегистрированы. Значит привитых ими людей не получится внести в регистр вакцинированных и получить QR-код они не смогут, добавил эксперт.

Фото: Максим Платонов

Новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 начали действовать в Татарстане 11 октября. Согласно постановлению кабмина РТ, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.



Алексей Нечаев