При взрыве в Серпуховском монастыре пострадали дети

СМИ сообщают о семи пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре в Подмосковье. Среди них есть дети.

По данным «РИА Новости», взрыв произошел у дверей православной гимназии, которая расположена на территории монастыря.

На место происшествия уже выехали следователи и прокурор Московской области. Следком проводит проверку, пишет ТАСС.



Взрыв произошел сегодня утром. Самодельное взрывное устройство привел в действие неизвестный.



Татьяна Демина