При взрыве в Серпуховском монастыре пострадали дети
СМИ сообщают о семи пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре в Подмосковье. Среди них есть дети.
По данным «РИА Новости», взрыв произошел у дверей православной гимназии, которая расположена на территории монастыря.
На место происшествия уже выехали следователи и прокурор Московской области. Следком проводит проверку, пишет ТАСС.
Взрыв произошел сегодня утром. Самодельное взрывное устройство привел в действие неизвестный.
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