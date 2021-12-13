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При взрыве в Серпуховском монастыре пострадали дети

09:51, 13.12.2021
При взрыве в Серпуховском монастыре пострадали дети
Фото: monasterium.ru

СМИ сообщают о семи пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре в Подмосковье. Среди них есть дети.

По данным «РИА Новости», взрыв произошел у дверей православной гимназии, которая расположена на территории монастыря.

На место происшествия уже выехали следователи и прокурор Московской области. Следком проводит проверку, пишет ТАСС.

Взрыв произошел сегодня утром. Самодельное взрывное устройство привел в действие неизвестный.

Татьяна Демина
Происшествия

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