В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство — есть пострадавшие
В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство привел в действие неизвестный,сообщает несколько СМИ.
По предварительным данным, пострадали несколько человек. Среди пострадавших есть подросток, пишет RT.
Информацию подтвердили в прокуратуре — на Серпуховский женский монастырь совершили нападение. По данным надзорного ведомства, пострадал подросток, пишет «РИА Новости».
На место происшествия выехали следователи, сообщили в Следственном комитете России.
По данным источника «Интерфакса», в результате взрыва пострадали пять человек.
На прошлой неделе мужчина открыл стрельбу на юго-востоке столицы в МФЦ «Рязянский». Погибли двое человек, еще двое получили ранения. По данному факту возбудили уголовное дело.
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