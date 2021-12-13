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В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство — есть пострадавшие

09:26, 13.12.2021
В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство — есть пострадавшие
Фото: monasterium.ru

В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство привел в действие неизвестный,сообщает несколько СМИ.

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Среди пострадавших есть подросток, пишет RT.

Информацию подтвердили в прокуратуре — на Серпуховский женский монастырь совершили нападение. По данным надзорного ведомства, пострадал подросток, пишет «РИА Новости».

На место происшествия выехали следователи, сообщили в Следственном комитете России.

По данным источника «Интерфакса», в результате взрыва пострадали пять человек.

На прошлой неделе мужчина открыл стрельбу на юго-востоке столицы в МФЦ «Рязянский». Погибли двое человек, еще двое получили ранения. По данному факту возбудили уголовное дело.

Татьяна Демина
Происшествия

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