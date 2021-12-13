В Курской области неизвестный устроил стрельбу у ночного клуба

Возле ночного клуба в Курской области неизвестный устроил стрельбу. Сообщается о пяти раненных охранниках.

«Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии», — приводит «РИА Новости» сообщение УМВД.

Работу клуба приостановили, пострадавших госпитализировали в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия, проводится операция по его задержанию.



Ольга Шагиева