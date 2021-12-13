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В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

09:40, 13.12.2021
В Балтийском море столкнулись два грузовых судна
Фото: pixabay.com

В Балтийском море у берегов Швеции рядом с островом Борнхольм столкнулись два грузовых судна. Одно из них перевернулось, сообщила телекомпания SVT со ссылкой на шведскую морскую администрацию.

Один из кораблей принадлежит Дании, второй — Великобритании. На месте ведется поисково-спасательная операция, задействованы вертолеты, уцелевшее при столкновении судно и около 10 лодок.

Пока неизвестно, сколько людей находились на борту судна, протерпевшего крушение, пишет ТАСС.

Ранее в Балтийском море был задержан российский сухогруз «Руслана».

Ольга Шагиева
Общество

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