В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

В Балтийском море у берегов Швеции рядом с островом Борнхольм столкнулись два грузовых судна. Одно из них перевернулось, сообщила телекомпания SVT со ссылкой на шведскую морскую администрацию.

Один из кораблей принадлежит Дании, второй — Великобритании. На месте ведется поисково-спасательная операция, задействованы вертолеты, уцелевшее при столкновении судно и около 10 лодок.

Пока неизвестно, сколько людей находились на борту судна, протерпевшего крушение, пишет ТАСС.

Ранее в Балтийском море был задержан российский сухогруз «Руслана».

Ольга Шагиева