В Балтийском море задержан российский сухогруз «Руслана»

В Гданьском заливе Балтийского моря польскими пограничниками задержан российский сухогруз «Руслана». Он двигался со скоростью 11 узлов в сторону пляжа Собешевского острова за пределами водного пути.

На вызовы пограничных служб ответа от экипажа сухогруза не последовало. Едва не зайдя на мель, в километре от пляжа судно развернулось на 180 градусов. Некоторые члены экипажа, включая капитана, находились в алкогольном опьянении. В итоге сухогруз задержали. Проводится проверка, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В сентябре этого года в турецком проливе Босфор столкнулись российский и местный сухогрузы «Русич-10» и Tahsin Imamoglu. В результате столкновения погибших или пострадавших не оказалось, ущерб причинен только судам.

Диана Жиленкова