Более 1,6 млн россиян воспользовались программой туристического кешбэка с начала 2021 года
В России с начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовались, по предварительным данным, более 1,6 млн россиян. Такие данные озвучили в Ростуризме.
В общей сложности россияне в этом году купили туров и проживания в отелях по программе более чем на 34 млрд рублей. При этом кешбэком им вернулось примерно 6,7 млрд рублей.
Самыми популярными в текущем окне туров стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. Востребованными оказались оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Россияне также выбирали культурно-познавательные туры в Татарстан, Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.
Ранее в Ростуризме рассказали, что с начала года около 63 миллионов туристов совершили поездки внутри страны. В гостиницах и отелях останавливались 31,5 млн гостей. Примерно столько же, по экспертным оценкам, совершают либо однодневные поездки, либо останавливаются не в гостиницах.
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