Директор сербского Института онкологии и радиологии привилась «Спутником V»

В Сербии директор местного Института онкологии и радиологии Даница Груйичич привилась «Спутником V», расфасованным в стране. Сообщает об этом «РИА Новости».

Она стала первым пациентом, кто принял расфасованную в Сербии вакцину «Спутник V». Груйичич заявила, что весьма важно делать прививки от коронавируса и иметь вакцину, которую производят свои люди.

По словам министра по инновациям и технологическому развитию страны Ненада Поповича с начала производства в июне в Институте вирусологии вакцин и сывороток «Торлак» расфасовано 1,5 млн доз вакцины. До конца 2021 года 4 млн доз должны быть произведены. 1 сентября Попович сообщал, что российский Институт имени Гамалеи разрешил применять расфасованные в Сербии 550 тысяч доз «Спутника V».

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в Боливии жители также предпочитают вакцинироваться «Спутником V», несмотря на то, что в стране есть и другие вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава МИД Боливии Рохелио Майта на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Дарья Акимова