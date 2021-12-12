Казанская школьница победила в номинации «Общественник года» на конкурсе «Ученик года-2021»

Ученица казанской школы №62 Анастасия Волкова стала победительницей в номинации «Общественник года» в финале всероссийского конкурса «Ученик года-2021», проходившем сегодня в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Татарстана.

Всего в последнем этапе принимали участие 100 школьников из 38 регионов России. Они соревновались в пяти испытаниях, среди которых творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», дебаты, ролевая игра и решение различных кейсов.

Победителем конкурса стал одиннадцатиклассник школы №3» из Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов. «Ученик года» — главное соревнование среди российских школьников. Его главная цель — создание единого пространства общения и обмена опытом для учеников общеобразовательных организаций, поддержка их достижений и талантов.

Фото: vk.com/uchenikgodaofficial

В финал сегодняшнего соревнования прошла еще одна жительница Татарстана. Это девятиклассница из набережночелнинской гимназии №57 Елизавета Девятова.



Дарья Акимова