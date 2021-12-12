В Татарстане выявлено 189 новых заболевших COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 189 заболевших COVID-19. Всего на 12 декабря в республике зафиксировали 40 607 случаев заражения коронавирусом.

За весь период выздоровело 33 808 человек, в том числе 37 — за последние сутки.

Умерло 1 337 человек, в том числе 7 — за последние сутки.

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Ольга Шагиева