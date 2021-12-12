Путин признался, что «таксовал» в девяностые

В тизере фильма «Новейшая история» на телеканале «Россия 24» прозвучали слова Владимира Путина о том, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом, причем ему неприятно об этом говорить. Президент признался в этом в ответ на реплику ведущего, который говорил о том, что в девяностые экономическая обстановка в стране была тяжелая, и многие квалифицированные специалисты с трудом могли заработать на жизнь.



«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

Причем это не первый намек Путина на то, что он таксовал: в 2018 году он уже обмолвился, что был готов работать таксистом, уйдя из мэрии Санкт-Петербурга, когда Анатолий Собчак не выиграл выборы мэра.

На этой неделе президент страны поспорил с кинорежиссером Александром Сокуровым о федерализме в России. Режиссер принялся было говорить о том, что регионы, которые не хотят быть в составе России, пора отпустить, Путин достаточно резко его оборвал и отчитал.

Людмила Губаева