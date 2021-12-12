В Минтрансе России предложили обязать пассажиров нижних полок поездов уступать места у стола
Минтранс России предложил обязать пассажиров поездов, купивших билеты на нижние полки, уступать место у стола соседям с верхних полок во время приема пищи. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале правовой информации.
Согласно документу, пассажир с нижней полки будет должен предоставить место попутчику по требованию проводника. Уточняется, что обладателям верхних мест нужно выделить по полчаса на завтрак и ужин и час на обед.
Недавно сообщалось, что в 2022 году в России могут запустить беспилотный электропоезд GoA3, где машинист будет контролировать движение без непосредственного участия в управлении. Поезда делят на четыре категории по степени автоматизации. На уровне GoA3 он едет самостоятельно, машинист вмешивается только в чрезвычайных ситуациях.
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