В Минтрансе России предложили обязать пассажиров нижних полок поездов уступать места у стола

Минтранс России предложил обязать пассажиров поездов, купивших билеты на нижние полки, уступать место у стола соседям с верхних полок во время приема пищи. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале правовой информации.

Согласно документу, пассажир с нижней полки будет должен предоставить место попутчику по требованию проводника. Уточняется, что обладателям верхних мест нужно выделить по полчаса на завтрак и ужин и час на обед.

Фото: kzn.ru

Недавно сообщалось, что в 2022 году в России могут запустить беспилотный электропоезд GoA3, где машинист будет контролировать движение без непосредственного участия в управлении. Поезда делят на четыре категории по степени автоматизации. На уровне GoA3 он едет самостоятельно, машинист вмешивается только в чрезвычайных ситуациях.



Дарья Акимова