В Татарстане молодежь примет участие в мероприятиях ко Дню Конституции РФ

В Татарстане 12 декабря молодежь примет участие в мероприятиях ко Дню Конституции России и проведет ряд акций. Об этом сообщается на сайте Минмолодежи РТ.

В Нурлатском районе республики проведут торжественное вручение паспортов. Представители Молодежки Общероссийского народного фронта прочтут лекцию в одной из школ. В Казани активисты Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» и молодежного патриотического движения «Курс» раздадут ленточки с российским триколором на улице Баумана с 13 до 14 часов.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что активистка из Татарстана Камиля Юнусова победила в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет» конкурса «Лидер XXI века».



Дарья Акимова