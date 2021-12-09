Татарстанская активистка победила во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»

Активистка Набережночелнинского филиала РОО «Совет детских организаций РТ» Камиля Юнусова победила в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет» конкурса «Лидер XXI века», сообщает Минмолодежи РТ.



От региона участие принимали еще четыре лидера и руководителя детских и молодежных общественных объединений: председатель Набережночелнинского филиала РОО «СДОР РТ» — Детской общественной организации «#PROдети» Алия Норова, спикер Детской общественной организации «Городской совет учащихся» Милена Викторова, активист Казанского филиала РОО «СДОР РТ» — Детской общественной организации «Дети Казани» Алена Баргилова, а еще лидер ТРМОФ «Сэлэт» Зульфия Хасанова.

Они участвовали в образовательной программе и деловой игре по решению кейса, а еще защищали план индивидуального развития.

Маргарита Головатенко