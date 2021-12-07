В России предлагают изменить правила продажи шампанского в Новый год и на Рождество

В России предложили изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В своем письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова Петров предложил разрешить купить бутылку шампанского после 22.00-23.00 в канун встречи Нового года и Рождества, тогда как сейчас законодательство запрещают продажу алкоголя после 23.00.

По мнению Петрова, занятые люди могут быть ограничены в возможности приобретения шампанского и иных сортов игристого вина.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно», — приводит текст обращения RT.

Ранее сообщалось, что после Нового года россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя. Так, с 1 января 2022 года вступают в силу новые ГОСТы, а также некоторые изменения к уже имеющимся, разработанные Росстандартом.

Ольга Шагиева