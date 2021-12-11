В Казани начали обучать специалистов по беспилотным автомобилям

В Казани начали обучать специалистов по беспилотнму автотранспорту. Об этом рассказал ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Специальность по электромобилям-беспилотников открыли в этом году. На факультете создали кафедру и обустроили лаборатории.

«Главная задача — это емкость батареи, но мы этим занимаемся. Один из проектов, который мы презентовали в Москве, — это развитие водородной энергетики как топлива для машин, создание водородной заправочные станции. Сейчас мы договорились с «Камазом», они тоже этой темой занимаются, уже создали автобус. Но вопросов пока еще много. Есть куда стремиться и над чем работать», — рассказал Абдуллазянов.

До конца года в Иннополисе планировали запустить полностью беспилотные автомобили.



Ольга Шагиева