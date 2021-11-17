До конца года в Иннополисе могут запустить полностью беспилотные автомобили
В Иннополисе планируют запустить полностью беспилотные автомобили без инженера в салоне уже в этом году. Об этом рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.
«В ближайшее время ожидаем выхода постановления правительства РФ об утверждении экспериментального правового режима. То есть, когда автомобиль передвигается полностью в беспилотном режиме, без инженера. Данный проект постановления внесен сейчас в правительство. Надеемся, что до конца года первые беспилотники поедут по улицам города», — сказал Шайхутдинов.
Точные сроки неизвестны, они будут зависеть от федерального правительства.
В октябре Иннополис первым в мире получил премию FDI за тестирование беспилотников.
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