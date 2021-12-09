За неделю в Татарстане подорожало мясо, сливочное мясо и сметана
За прошедшую неделю в Татарстане подорожали некоторые продукты питания. Например, средняя цена одного килограмма говядины выросла до 393,39 рубля. Такие данные приводит Татарстанстат.
Кроме того, подорожала свинина (278,29 руб./кг), баранина (493,63 руб./кг), сосиски (357,27 руб./кг), вареная колбаса (370,48 руб./кг), мясные консервы для детского питания (823,36 руб./кг), сливочное масло (559,92 руб./кг) и сметана (181,99 руб./кг).
В то же время подешевела курятина (165,77 руб./кг), репчатый лук (28,77 руб./кг), яблоки (86,44 руб./кг), соль (11,97 руб./кг) и мягкие конфеты, глазированные шоколадом (336,13 руб./кг).
В конце ноября в республике выросли цены на большую часть продуктов так называемого борщевого набора, в том числе свежая белокочанная капуста, репчатый лук и картофель.
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