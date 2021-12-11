Строительство социальных и культурных объектов в Татарстане завершено на 96 процентов

На 96% выполнены в Татарстане 17 республиканских программ, по которым строятся объекты социально-культурной сферы. Об этом сообщил на сегодняшнем совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Готовы 15 из 16 детских садов, на последнем незаконченном объекте работы завершатся к 15 декабря.

На 70% завершена реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в ЖК «Усадьба Царево» (Пестречинский район), на 96% готова реконструкция очистных сооружений в ЖК «Светлая долина» (Казань).

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» работы завершены на 93% — осталось закончить работы на одном объекте из 49, включенных в программу в этом году.

По программе обновления общественных пространств из восьми объектов (победителей конкурса малых городов и исторических поселений) не завершен еще только один (осталось завершить 8% работ).

На этой неделе полностью завершены работы первого этапа реконструкции Казанских очистных сооружений (проект продлится до 2024 года).

Программа строительства детских оздоровительных лагерей завершена на 85% (не завершены еще три из шести объектов программы).

На этой неделе достроены три ФАП и две врачебные амбулатории — так в Татарстане завершили все, что было запланировано построить в 2021 году для улучшения первичной медико-санитарной помощи. Всего республика получила 42 ФАП и четыре амбулатории.

А пока завершаются программы 2021 года, параллельно формируются новые, на 2022-й. Минстрой работает с другими отраслевыми министерствами и ведомствами: утверждается перечень объектов, готовится документация на проведение торгов.

Напомним, программа строительства жилья в республике закончена почти на 99%.

Людмила Губаева