Татарстан на 4% опережает показатели 2020 года по строительству жилья

В Татарстане к сегодняшнему дню в эксплуатацию сданы 2 млн 637 тыс. кв. м жилья. Это на 4% больше, чем было построено в республике в 2020 году. Об этом говорил сегодня глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на традиционном субботнем совещании в Доме правительства. План строительства жилья на 2021 год в Татарстане выполнен почти на 99%.

В секторе ИЖС плановый показатель превысили на 51% — в плане закладывалось 8 330 домов, а построили 12 581. В коммерческом строительстве план выполнен на 63%. Уже готовы 102 многоквартирных дома, еще 41 будет введен в эксплуатацию до Нового года.

По программе соципотеки было запланировано строительство 280 тысяч «квадратов» жилья (161 дом), к 11 декабря возведено 147 тысяч кв. м — только 52% от плана.

Напомним, буквально вчера, 10 декабря, стало известно, что Госстройнадзор Татарстана выдал заключения о соответствии проектной документации жилым домам под номерами 2-3-1 и 2-3-3 на улице Нурихана Фаттаха в Кировском районе (микрорайон «Салават купере»). Эти дома построены по программе социальной ипотеки.



Людмила Губаева