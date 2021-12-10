КАМАЗ планирует нарастить продажи не менее чем до 42 тысяч грузовиков по итогам 2021 года

КАМАЗ планирует реализовать в общей сложности не менее 42 тыс. грузовиков полной массой 14-40 тонн по итогам 2021 года, сообщает «Интерфакс».



Планы касаются как российского, так и экспортного рынков. Годом ранее КАМАЗ реализовал 37 тыс. грузовиков. План на следующий год — до 44 тыс. машин

Заместитель гендиректора компании Рустам Шамсутдинов, что компания в последний месяц разогнала производство: «Мы в соответствии с рынком живем. Пока у нас ориентиры для поставщиков — это утвержденный бизнес-план. Мы работаем над тем, чтобы его увеличить».

На заседании совет директоров прослушал отчет об исполнении бизнес-плана группы КАМАЗ по итогам десяти месяцев 2021 года и утвердил параметры бизнес-плана на следующий год.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин останется на своей должности еще на пять лет. Состав правления компании также не поменялся. В него входят Юрий Герасимов, Ирек Гумеров, Андрей Максимов, Жанна Халиуллина и Рустам Шамсутдинов.

Маргарита Головатенко