МИД: отношения России и Запада подошли к критической черте
В МИД России заявили об острой необходимости налаживания диалога России с западными странами по гарантиям безопасности, поскольку отношения подошли к критической черте, сообщает «РИА Новости».
Президент США Джо Байден в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным тоже выражал готовность к диалогу по вопросам безопасности России.
Союзники США по НАТО из восточной Европы не оценили предложение американского президента Джо Байдена начать диалог альянса с Россией относительно ситуации вокруг Украины.
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