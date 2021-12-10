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МИД: отношения России и Запада подошли к критической черте

18:54, 10.12.2021
МИД: отношения России и Запада подошли к критической черте
Фото: pixabay.com

В МИД России заявили об острой необходимости налаживания диалога России с западными странами по гарантиям безопасности, поскольку отношения подошли к критической черте, сообщает «РИА Новости».

Президент США Джо Байден в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным тоже выражал готовность к диалогу по вопросам безопасности России.

Фото: pnp.ru

Союзники США по НАТО из восточной Европы не оценили предложение американского президента Джо Байдена начать диалог альянса с Россией относительно ситуации вокруг Украины.

Маргарита Головатенко
Общество

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