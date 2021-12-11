Эксперты рассказали, куда едут зимовать жители Казани

Жители Казани предпочитают зимой отдых в теплых странах. Больше всего казанцев интересуют поездки в Турцию, Таиланд, Азербайджан, Испанию и Венгрию. Среди конкретных направлений лидируют Пхукет, Стамбул, Анталья, Баку и Бангкок, согласно аналитике «Яндекс.Путешествий».



В рейтинге городов-миллионников Казань занимает десятое место по числу жителей, планирующих отдых в теплых странах. По сравнению с прошлым годом число казанцев, собирающихся уехать на отдых, почти не изменилось, по России выросло на 20%. Это количество меньше на 60%, чем в допандемийный период, но уже наблюдается положительный тренд.

В среднем казанцы проводят в теплых странах четыре недели — на этот срок они едут в Турцию, Таиланд, Испанию и Венгрию. Самые длительные поездки занимают около двух месяцев — это поездки в Азербайджан.

Дешевле всего жителям обходились билеты из столицы Татарстана в Турцию и Венгрию — в среднем они стоили 13 800 рублей и 18 500 рублей соответственно. Дороже всего билеты в Таиланд — 55 600 рублей за билеты в обе стороны.

Фото: realnoevremya.ru

Сама Казань тоже является популярным для путешествий направлением — она вошла в список самых популярных городов для железнодорожных поездок в декабре.

Маргарита Головатенко