Казань вошла в список самых популярных направлений для путешествий на поезде в декабре

Казань вошла в список самых популярных городов для железнодорожных поездок, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.



На первом месте в списке направлений — Москва, за ней идут Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи, а после них Казань. Стоимость самого дешевого билета в столицу Татарстана из Москвы — 850 рублей. Чтобы доехать до Санкт-Петербурга, нужно потратить 820 рублей. Самые дешевые билеты из Москвы — до Ростова Великого и до Нижнего Новгорода — от 470 и от 660 рублей соответственно.

Самые бюджетные поездки на поезде для казанцев — в Челны и Москву. Цены начинаются от 660 рублей до 940 рублей соответственно.

Фото: Миндортранс РТ

Казань входила в десятку самых популярных авианаправлений этой осени.

Маргарита Головатенко