В Татарстане не планируют вводить дистанционное обучение в школах
В Татарстане не планируют вводить дистанционное обучение в школах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
— Ситуация пока позволяет проводить обучение в очном формате, — уточнила она.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19.
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