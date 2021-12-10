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В Татарстане не планируют вводить дистанционное обучение в школах

10:30, 10.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане не планируют вводить дистанционное обучение в школах
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане не планируют вводить дистанционное обучение в школах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Ситуация пока позволяет проводить обучение в очном формате, — уточнила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоВластьОбразованиеМедицина Татарстан

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