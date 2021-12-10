В Казани более 200 человек с нарушением слуха поучаствуют в первом чемпионате DeafSkills

В Казани стартовал первый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха, сообщает ТАСС.



На соревнования прибыли более 200 человек от 18 до 35 лет, сообщил президент Всероссийского общества глухих, президент Международной ассоциации DeafSkills, член Комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Станислав Иванов.

Выступления будут оценивать 130 экспертов. Соревнования пройдут на пяти площадках.

В Казани в рамках Декады инвалидов прошли соревнования по плаванию среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Маргарита Головатенко