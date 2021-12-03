В Казани прошли соревнования по плаванию среди детей-инвалидов — видео

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В Казани прошли соревнования по плаванию среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие приняли более полусотни пловцов. У всех разные диагнозы и возраст, но каждый ребенок способен проплыть 25 метров без посторонней помощи, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как рассказала президент региональной общественной организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» Надежда Титова, с помощью аквареабилитации дети, которые не могут держать голову и спину, начинают плыть уже буквально на второе занятие.

Соревнования проходят в рамках Декады инвалидов. На этот период на муниципальных объектах спорта пройдет более 20 мероприятий, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Альберт Салихов.

Также 5 декабря для людей с ограниченными возможностями здоровья в казанском ТЮЗе покажут последний в этом году спектакль «Маленький принц».

Диана Жиленкова