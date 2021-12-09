В ЦБ предложили адресную помощь малоимущим как альтернативу регулированию цен

Эксперты Центробанка считают, что выплаты малоимущим более эффективны в борьбе с ростом цен, чем прямое регулирование цен товаров — искусственные ограничения временны, когда они проходят, возникает дисбаланс и влечет негативные последствия, сообщает РБК.



В аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», составленной аналитиками Центробанка отмечается, что одна из причин повышения инфляции — рост мировых цен на продовольственные и сырьевые товары. Принятые меры позволили снизить их чувствительность к мировой динамике, но в средне-долгосрочной перспективе ведет к дисбалансу на товарных рынках.

Седи упомянутых негативных последствий: сокращение инвестиций в производство и выпуск товаров, усиление рисков возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли, искажение ценовых сигналов, проблема усложнения анализа ценовой ситуации.

Содержание аналитической записки может не совпадать с официальной позицией ЦБ, отмечают авторы.

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По итогам 2021 года инфляция в России может быть чуть выше верхней границы прогноза Банка России в 7,4—7,9%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Маргарита Головатенко