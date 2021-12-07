ФПД запустил процесс передачи прав застройщика проблемного ЖК «Мелодия»
Фонд защиты прав дольщиков Татарстана обратился в Арбитражный суд с заявлением о намерении стать приобретателем прав застройщика проблемного ЖК «Мелодия» на улице Габишева в Казани.
«После удовлетворения заявления Арбитражным судом новым застройщиком ЖК «Мелодия» станет Фонд защиты прав дольщиков РТ», — сообщил руководитель Фонда Иван Новиков.
Строительство проблемного ЖК «Мелодия» началось в 2016 году. Строительно-монтажные работы велись с отставанием от графика с 2019-го, а в 2020-м их остановили. Летом того же года Правительство РТ обратилось в Фонд с ходатайством инициировать процедуру банкротства. Застройщика «ПИК+» признали банкротом 8 апреля 2021 года. Решение о целесообразности завершения строительства дома было принято 29 октября Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков.
Строительство дома планируется завершить в следующем году, квартиры получат 170 семей.
В ноябре в долгострое ЖК «Мелодия» проводилось сплошное техническое обследование.
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