За прошедшую неделю в Челнах ОРВИ выявили у 5,9 тысячи детей

Фото: Максим Платонов

В челнинских школах на карантине остаются 11 классов. За прошедшую неделю ОРВИ была диагностирована у 7 986 жителей города, из них 5 948 — дети. Об этом сообщил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

Также он отметил, что если уровень заболеваемости позволит отпраздновать Новый год, то на праздники в детские учреждения будут допускаться только привитые гости. Посетить мероприятие сможет только один родитель. Сторонние аниматоры принять участие не смогут, передают «Челнинские известия».

Фото: Максим Платонов

В начале декабря сообщалось, что 16,9% челнинских школьников болеют ОРВИ. Одной из причин подъема заболеваемости стало возвращение учащихся в школу после каникул.

Диана Жиленкова