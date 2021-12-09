Компания из Бавлов обжаловала тендер исполкома Альметьевского района РТ на организацию питания в школах

Бавлинское ООО «Гранд» обратилось в Управление ФАС по Татарстану — компания подала жалобу на тендер исполкома Альметьевского района РТ на оказание услуг по организации питания в 60 образовательных организациях муниципалитета на первое полугодие 2022 года. Компания считает, что в документации предъявлены «дискриминационные критерии оценки участников закупки». Определение подрядчика приостановили.

ООО «Гранд» пожаловалось на положение о наличии холодильных и морозильных камер и складских помещений, находящихся на расстоянии «не более 75 км от местонахождения заказчика». Компания утверждает, что в документации не содержится никакого обоснования для установления этого требования. Кроме того, организатор торгов не раскрыл, какое влияние на качество оказываемых услуг имеет это расстояние.

У ООО «Гранд» также возник вопрос, каким образом исполком Альметьевского района намеревался измерять указанное расстояние от складов и холодильных камер исполнителя до заказчика с учетом того, что заказчиками выступают 60 образовательных организаций муниципалитета.

В компании уверены, что установление требований об удаленности не более 75 км нацелено на ограничение конкуренции, а именно на предоставление преимущества участникам закупки, находящимся в Альметьевском районе. «Указанное ограничение является незаконным», — настаивает ООО «Гранд».

Компания просит УФАС по Татарстану признать незаконными действия организатора торгов, выразившиеся во включении «нестоимостного критерия оценки заявок участников торгов по наличию во владении участника закупки объектов материально-технического обеспечения на удалении не более 75 км от объектов заказчика», и обязать его провести закупку в соответствии с требованиями российского законодательства о контрактной системе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тендер на без малого 156,5 миллиона рублей исполком Альметьевского района разместил в середине ноября. На эту сумму оценили организацию питания учащихся 60 образовательных организаций муниципалитета.

Кормить за счет местного бюджета учащихся планировали в следующем году. С 10 января по 31 августа 2022 года — детсадовцев, с 10 января по 31 мая — школьников. Для некоторых школ и детсадов заказчик потребовал поставлять продукты питания животного происхождения халяль.

В рацион воспитанников детсадов и школ Альметьевска и Альметьевского района, согласно техзаданию, входят различные виды хлеба и хлебобулочные изделия, гречка, рис, макароны, чай, яйца, говядина, рыба, курица, фрукты и овощи. Все продукты должны быть хорошего качества.

Татьяна Демина