В Казани установят мемориальную доску Михаилу Девятаеву
На фасаде здания Волжского государственного университета водного транспорта на улице Несмелова в Казани появится мемориальная доска Михаилу Девятаеву. Постановление об установке памятной доски опубликовано на сайте Кабмина Татарстана.
Установить мемориальную доску предложили Министерство культуры Татарстана и Фонд памяти Александра Печерского. На мемориальной доске на русском и татарском языках будет написано: «В 1934–1937 гг. в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете».
Ранее «Реальное время» сообщало о планах установить памятную доску летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.
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