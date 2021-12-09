В казанской гимназии провели ремонт столовой, спортзалов и начальных классов

Фото: Управление образования Исполкома Казани

В Казани, в татаро-английской гимназии № 16, расположенной на улице Дубравной в Приволжском районе, провели ремонт столовой, спортивных залов и блока начальных классов. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Здание школы из четырех этажей площадью более 10 тысяч кв. метров построено в 1997 году. Ремонт начался в июне этого года с пищеблока. В столовой провели электромонтажные работы. ремонт стен, обновили потолки и напольное покрытие, заменили вентиляцию и расширили обеденный зал. Количество посадочных мест в нем увеличилось со 120 до 204.

В малом спортивном зале обновили стены, установили новые элементы освещения, покрасили полы. В большом проведены электромонтажные работы, заменены оконные блоки и полы, покрашены стены.

Также в гимназии отремонтирована входная группа и помещения начальных классов. На входе установлены пандусы, стены украшены композитными панелями. В холле обновлены потолки, стены, оконные блоки и появились зоны отдыха. В блоке начальной школы заменили двери, окна, обновили стены и напольное покрытие.

Фото: Управление образования Исполкома Казани

В конце ноября завершился ремонт детского сада №126, расположенного в Московском районе Казани. В ходе него обновили кровлю, фасад, заменили окна, отремонтировали инженерные сети и заменили оборудование, а еще благоустроили территорию и установили новые теневые навесы.



Дарья Акимова