В казанской гимназии провели ремонт столовой, спортзалов и начальных классов
В Казани, в татаро-английской гимназии № 16, расположенной на улице Дубравной в Приволжском районе, провели ремонт столовой, спортивных залов и блока начальных классов. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.
Здание школы из четырех этажей площадью более 10 тысяч кв. метров построено в 1997 году. Ремонт начался в июне этого года с пищеблока. В столовой провели электромонтажные работы. ремонт стен, обновили потолки и напольное покрытие, заменили вентиляцию и расширили обеденный зал. Количество посадочных мест в нем увеличилось со 120 до 204.
В малом спортивном зале обновили стены, установили новые элементы освещения, покрасили полы. В большом проведены электромонтажные работы, заменены оконные блоки и полы, покрашены стены.
Также в гимназии отремонтирована входная группа и помещения начальных классов. На входе установлены пандусы, стены украшены композитными панелями. В холле обновлены потолки, стены, оконные блоки и появились зоны отдыха. В блоке начальной школы заменили двери, окна, обновили стены и напольное покрытие.
В конце ноября завершился ремонт детского сада №126, расположенного в Московском районе Казани. В ходе него обновили кровлю, фасад, заменили окна, отремонтировали инженерные сети и заменили оборудование, а еще благоустроили территорию и установили новые теневые навесы.
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